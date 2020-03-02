Экс-министр обороны Армении обвиняется в растрате 2 млн долларов

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила бывшему министру обороны республики генерал-полковнику Сейрану Оганяну обвинение в растрате государственных средств примерно на 2 млн долларов США и взяла с него подписку о невыезде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Согласно данным следствия, в 2010 году без соблюдения требований закона Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО "Дзора ГЭС", дав добро на отчуждение компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 646 400 000 драмов. Тем самым государству было нанесен ущерб на 1 046 400 000 драмов (примерно 2 млн долларов США)", - говорится в сообщении ССС.

Оганян занимал должность главы оборонного ведомства Армении с 2008-го по 2016 год.