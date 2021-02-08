Экс-министр Армении: Если падение экономики продолжится, сложно сказать, что будет потом

"В случае неэффективности общей экономической политики любой долг становится рискованным".
Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом заявил бывший министр промышленности и торговли Армении Карен Чшмаритян.
Ранее министр финансов страны Атом Джанджугазян заявил, что если госдолг к концу этого года достигнет 8,5 млрд долларов США, то есть соотношение госдолга-ВВП составит 70%.
"Рассмотрим страну как экономический субъект. Экономический субъект взял в долг, при этом он должен рассчитать какую работу он должен выполнить, с какой результативностью, чтобы он смог вернуть долг. Экономический субъект не может направлять сумму, взятую в долг, на расходы, зарплаты, ничего не производить и не создавать, а потом брать в долг еще большую сумму, чтобы погасить предыдущий и вновь направить его на расходы. Аналогичная ситуация и в случае государства – если возможно обеспечить эффективность, то любой долг можно погасить. Задолженность должна быть целевой", - отметил он.
По его словам, проблема в общей экономической политике. "То есть наличие самого долга не означает, что это плохо. Конечно, хорошо, когда долгов нет. Соотношение долг/ВВН рассчитывают, потому что если процент долга к ВВП небольшой, то это означает, что ВВП дает не только возможность обслуживать долг, но и направить свободные средства на развитие экономики".
Чшмаритян отметил, что если нынешний темп падения экономики продолжится еще 2 месяца, то сложно, что сказать, что будет потом: "Будет сложно понять, как все это можно восстановить. О какой национальной экономике может идти речь, если наши национальные, государственные интересы сегодня под угрозой".