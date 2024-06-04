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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру и начальнику Генерального штаба Вооруженных cил этой страны генералу армии Метину Гюраку.
В регионе
4 июня 2024 г. 15:33
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру и начальнику Генерального штаба Вооруженных cил этой страны генералу армии Метину Гюраку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален вестью о гибели пилотов в результате крушения в городе Кайсери военного учебного самолета типа SF-260D Военно-воздушных сил братской Турции. Мы скорбим вместе с Вами. Мы разделяем горе родных и близких всех погибших во время этого трагического происшествия. Да упокоит Всевышний их души. Аллах ряхмят элясин!", - говорится в тексте соболезнования.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Turkish side
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Türkiyəyə başsağlığı verib

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