Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру и начальнику Генерального штаба Вооруженных cил этой страны генералу армии Метину Гюраку.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру и начальнику Генерального штаба Вооруженных cил этой страны генералу армии Метину Гюраку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален вестью о гибели пилотов в результате крушения в городе Кайсери военного учебного самолета типа SF-260D Военно-воздушных сил братской Турции. Мы скорбим вместе с Вами. Мы разделяем горе родных и близких всех погибших во время этого трагического происшествия. Да упокоит Всевышний их души. Аллах ряхмят элясин!", - говорится в тексте соболезнования.