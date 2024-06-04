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Антикоррупционный комитет Армении изучает данные о дорогом особняке Саносяна

Антикоррупционный комитет Армении изучает данные о дорогом особняке Саносяна Антикоррупционный комитет Армении изучает данные о строящемся особняке министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна стоимостью в 230 тыс. долларов.
В регионе
4 июня 2024 г. 15:21
Антикоррупционный комитет Армении изучает данные о дорогом особняке Саносяна

Антикоррупционный комитет Армении изучает данные о строящемся особняке министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна стоимостью в 230 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армении в пресс-службе ведомства.

В тоже время в ведомстве отметили, что уголовное дело не инициировано.

Ранее армянские СМИ сообщали о том, что 67-летняя мать министра, пенсионерка Ольга Саносян строит дом в элитном квартале. Сам Саносян отметил, что особняк для родителей строят его братья. Он заявил, что его отец и два брата много лет работают в России. Приобретение земли и строительство частного дома осуществляются на их деньги.

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