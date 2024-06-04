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В Иране заявили о продолжении сокращения обязательств по СВПД

В Иране заявили о продолжении сокращения обязательств по СВПД Тегеран продолжает сокращать обязательства по выполнению условий, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).
В регионе
4 июня 2024 г. 12:20
В Иране заявили о продолжении сокращения обязательств по СВПД

Тегеран продолжает сокращать обязательства по выполнению условий, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"На основании 36-й статьи СВПД в случае невыполнения сторонами своих обязательств Иран имеет законное право ответить зеркально и сократить обязательства, и сейчас мы находимся на стадии сокращения этих обязательств", - приводит слова Эслами агентство Fars. Как отметил глава ОАЭИ, в договоре прописаны обязательства, которые сторонами не были выполнены. "США вышли из сделки, но в то же время не дают сотрудничать с нами другим странам", - добавил он.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совбеза ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году принял решение о выходе страны из договора. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года вели с иранской стороной в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, которые после нескольких раундов завершились в ноябре 2022 года безрезультатно.

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Версия на английском языке Iran continues to reduce obligations under nuclear deal — AEOI chief

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