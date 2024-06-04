В Киеве ввели жесткий график отключения света

В Киеве и большинстве областей Украины применяются жесткие графики отключения электроэнергии.

В Киеве и большинстве областей Украины применяются жесткие графики отключения электроэнергии.

Как сообщает восточноевропейского бюро Report, уже второй день в украинской столице отключается свет на продолжительное время.

Подача электроэнергии прекращается на всей территории Киевской области, включая центральные районы столицы, в основном в вечернее время.

По информации, с вечера 3 июня Киев остается без света.

В последние дни основные энергостанции Украины вышли из строя в результате ракетных ударов. "Укрэнерго" предупредило население, что такая ситуация будет сохраняться еще долгое время.