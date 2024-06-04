Участника недавней акции протеста у здания МИД Армении арестовали на месяц

В Армении арестован один из участников недавней акции неповиновения у здания МИД.

В Армении арестован один из участников недавней акции неповиновения у здания МИД.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом адвокат Рубен Меликян сообщил в соцсетях.

Суд на заседании во вторник избрал меру пресечения в отношении Гнела Петросяна – его арестовали сроком на месяц.

По его словам, власти обвиняют Петросяна в хулиганстве, утверждая, что он ударил ногой по полицейскому щиту. Меликян добавил, что обвинение строится на показании полицейского.

В свою очередь Следственный комитет сообщает, что в связи с инцидентом у внешнеполитического ведомства возбуждено уголовное дело в отношении пяти лиц по признакам статьи "хулиганство, совершенное группой лиц".