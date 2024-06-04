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Турция желает присоединиться к БРИКС

Турция желает присоединиться к БРИКС Турция хотела бы присоединиться к БРИКС.
В регионе
4 июня 2024 г. 12:38
Турция желает присоединиться к БРИКС

Турция хотела бы присоединиться к БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Китае.

"Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году", - сказал министр, слова которого приводит газета South China Morning Post (SCMP).

Этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в Нижнем Новгороде.

Фидан в ходе мероприятия в Пекине также заявил, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России. На этом заседании, как ожидается, одной из тем на повестке дня станет возможность присоединения к БРИКС Турции, которая входит в НАТО, пишет газета.

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