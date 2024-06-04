В Казахстане экс-сотрудника финмониторинга осудили на пять лет

В Казахстане бывшего сотрудника Агентства по финансовому мониторингу приговорили к 5 годам лишения свободы.

В Казахстане бывшего сотрудника Агентства по финансовому мониторингу приговорили к 5 годам лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре.

"Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент гражданин К. осужден по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса (незаконное разглашение государственных секретов) к 5 годам лишения свободы" - говорится в сообщении.

Это преступление, подчеркнули в надзорном органе, квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства.

"В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам", - указывается в сообщении.