    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 16:43
    Экс-каноист сборной Азербайджана: Сейчас ситуация в Иране крайне тяжелая

    Тренер сборной Ирана по гребле, украинец Сергей Безуглый подчеркнул, что власти Азербайджана хорошо организовали процесс перехода через азербайджано-иранскую границу для иностранных граждан, покидающих Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Как сообщает южное бюро Report, об этом Безуглый сказал азербайджанским журналистам на пограничном переходе "Астара".

    "Я был в Тегеране, я работаю тренером национальной сборной по гребле. В связи со сложившейся ситуацией в стране я принял решение покинуть Иран. Сейчас обстановка там крайне напряженная: постоянные удары и разрушения. Это война, и ситуация действительно очень тяжелая", - сказал он.

    Безуглый также отметил, что 7 лет прожил в Мингечевире, когда выступал за сборную Азербайджана (в гребле на каноэ - ред.): "Я очень люблю Азербайджан. Азербайджанский народ очень дружелюбный. В моем сердце есть место для Азербайджана. Очень хорошо, что власти (Азербайджана - ред.) быстро отреагировали и смогли открыть границу (с Ираном - ред.) для ее пересечения иностранцами. Граница работает очень хорошо, без проблем. Немного возникают задержки на иранской границе из-за отсутствия интернета. А так люди комфортно переходят. Тут (в Астаре - ред.) есть пункт питания".

    Azərbaycan yığmasının keçmiş kanoeçisi: İranda vəziyyət son dərəcə ağırdır
    Former Azerbaijani canoeist: Situation in Iran extremely dire right now
