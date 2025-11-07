Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Экс-главу Комитета госдоходов Армении отправили из СИЗО под домашний арест

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 10:20
    Мера пресечения в отношении бывшего главы Комитет госдоходов Армении Вардана Арутюняна изменена на домашний арест.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Армен Андрикян.

    По его словам, защита ходатайствовала о том, чтобы не продлевать арест. С нынешним решением они не согласны и обжалуют его.

    Арутюнян был задержан 8 августа и заключен под стражу сроком на два месяца, впоследствии арест был продлен.

    По данным Антикоррупционного комитета, ему предъявлены обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, нарушении антимонопольного законодательства и отмывании денежных средств. Еще в 2018 году Служба нацбезопасности Армении заявила о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и сборов на сумму около $7 млн.

    Схема действовала через крупную компанию "Норфолк Консалтинг", занимавшуюся обслуживанием коммунальных платежей. По этому делу были арестованы несколько человек, включая гендиректора "Норфолк Консалтинг" и бывшего главного бухгалтера "Газпром Армения" Армена Унаняна. Следствие полагает, что Вардан Арутюнян был связан с деятельностью этой компании.

