    Экс-глава агентства по борьбе с коррупцией Казахстана под следствием

    • 06 сентября, 2025
    • 11:40
    Экс-глава агентства по борьбе с коррупцией Казахстана под следствием

    В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кайрата Кожамжарова начато досудебное расследование по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях.

    Как передает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс службу Генпрокуратуры, по всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров.   

    Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Qazaxıstanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Agentliyinin keçmiş rəhbəri istintaq altındadır

