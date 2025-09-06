Экс-глава агентства по борьбе с коррупцией Казахстана под следствием
06 сентября, 2025
- 11:40
В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кайрата Кожамжарова начато досудебное расследование по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях.
Как передает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс службу Генпрокуратуры, по всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
