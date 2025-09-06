Qazaxıstanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Agentliyinin keçmiş rəhbəri istintaq altındadır
Region
- 06 sentyabr, 2025
- 11:48
Qazaxıstanın İqtisadi və Korrupsiya Cinayətkarlığı ilə Mübarizə Agentliyinin keçmiş sədri Kayrat Kojamjarovun rəhbər vəzifələrdə olduğu müxtəlif dövrlərdə səlahiyyətlərini aşması, həmçinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması faktları üzrə istintaq başlanıb.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, bütün cinayət işləri üzrə xüsusi prokurorların rəhbərliyi altında istintaq-əməliyyat qrupları yaradılıb.
Qazaxıstan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 201-ci maddəsinə uyğun olaraq digər məlumatlar açıqlanmır.
Son xəbərlər
13:03
Ukraynada xarici valyutaların məzənnələri və yanacağın qiyməti artıbDünya
13:01
"Lənkəran" basketbol klubu heyətini amerikalı oyunçu ilə gücləndiribKomanda
12:53
Baş nazir: Gürcüstan 4 oktyabr seçkilərinə beynəlxalq müşahidə missiyasını dəvət edibDigər ölkələr
12:50
Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının internetdən istifadə etməmə səbəbləri açıqlanıbİKT
12:44
Foto
AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olubSağlamlıq
12:42
"Miras" İctimai Birliyinin sədri: Azərbaycanda qəbir daşları ilə bağlı monitorinqə ciddi ehtiyac varCəmiyyət
12:29
Foto
Bakıda ağır yol qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb, xəsarət alan iki nəfər evə buraxılıb - VİDEO - YENİLƏNİB-3Hadisə
12:28
Bazar günü yağış yağacaq, şimşək çaxacaqEkologiya
12:20