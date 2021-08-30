О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экрем Имамоглу: Азербайджанцы внесли большой вклад в Освободительную войну

Экрем Имамоглу: Азербайджанцы внесли большой вклад в Освободительную войну "Именно после Дня Победы, который мы отмечаем сегодня, произошло создание Турецкой Республики. Мы приближаемся к 100-му году основания нашей республики, и теперь у нас есть другие обязательства, которые мы должны выполнить".
В регионе
30 августа 2021 г. 16:45
Экрем Имамоглу: Азербайджанцы внесли большой вклад в Освободительную войну
Экрем Имамоглу

"Именно после Дня Победы, который мы отмечаем сегодня, была создана Турецкая Республика. Мы приближаемся к 100-му году основания нашей республики, и теперь у нас есть другие обязательства, которые мы должны выполнить".

Об этом турецкому бюро Report заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Мэр отметил, что, как и в другие периоды истории, азербайджанцы внесли большой вклад в борьбу турецкого народа в Освободительной войне.

"Как и сейчас, в Освободительной войне и до нее мы сражались плечом к плечу вместе с нашими азербайджанскими братьями, они внесли большой вклад в Освободительную войну турецкого народа. Вместе мы добились больших успехов. Мы всегда вместе, поэтому посылаю наши поздравления всему Азербайджану, нашим братьям-азербайджанцам, хочу еще раз заявить, что мы их очень любим", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əkrəm İmamoğlu: "Qurtuluş savaşında azərbaycanlıların böyük əməyi olub"

Другие новости из категории

Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15
Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15
30 августа 2021 г. 17:24
В Туркменистане построят газохимический завод по производству аммиака и метанола
В Туркменистане построят газохимический завод по производству аммиака и метанола
30 августа 2021 г. 15:51
Премьер-министр: Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется
Премьер-министр: Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется
30 августа 2021 г. 12:32
В Турции ликвидировали еще четверых террористов
В Турции ликвидировали еще четверых террористов
30 августа 2021 г. 12:21
Названо число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии
Названо число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии
30 августа 2021 г. 12:17
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 78 человек
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 78 человек
30 августа 2021 г. 11:05
В Турции отмечают День победы
В Турции отмечают День победы
30 августа 2021 г. 10:36
Госдолг Армении перевалил за 9 млрд долларов
Госдолг Армении перевалил за 9 млрд долларов
30 августа 2021 г. 08:52
Сегодня - Международный день пропавших без вести 
Сегодня - Международный день пропавших без вести 
30 августа 2021 г. 07:13
Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего беспилотника
Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего беспилотника
29 августа 2021 г. 19:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi