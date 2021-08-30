Экрем Имамоглу: Азербайджанцы внесли большой вклад в Освободительную войну

"Именно после Дня Победы, который мы отмечаем сегодня, произошло создание Турецкой Республики. Мы приближаемся к 100-му году основания нашей республики, и теперь у нас есть другие обязательства, которые мы должны выполнить".

"Именно после Дня Победы, который мы отмечаем сегодня, была создана Турецкая Республика. Мы приближаемся к 100-му году основания нашей республики, и теперь у нас есть другие обязательства, которые мы должны выполнить".

Об этом турецкому бюро Report заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Мэр отметил, что, как и в другие периоды истории, азербайджанцы внесли большой вклад в борьбу турецкого народа в Освободительной войне.

"Как и сейчас, в Освободительной войне и до нее мы сражались плечом к плечу вместе с нашими азербайджанскими братьями, они внесли большой вклад в Освободительную войну турецкого народа. Вместе мы добились больших успехов. Мы всегда вместе, поэтому посылаю наши поздравления всему Азербайджану, нашим братьям-азербайджанцам, хочу еще раз заявить, что мы их очень любим", - добавил он.