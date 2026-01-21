ЕК начала процесс приостановки безвиза для грузинских дипломатов

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 21 января, 2026
    • 22:35
    Европейская комиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил пресс-спикер ЕК Маркус Ламерт.

    "Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима, не соответствуют нормам и ценностям ЕС, препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между ЕС и Грузией", – отметил он.

    По словам Ламерта, если "откат продолжится", механизм приостановки безвизового режима распространится на всех граждан Грузии.

