ЕК начала процесс приостановки безвиза для грузинских дипломатов
В регионе
- 21 января, 2026
- 22:35
Европейская комиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил пресс-спикер ЕК Маркус Ламерт.
"Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима, не соответствуют нормам и ценностям ЕС, препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между ЕС и Грузией", – отметил он.
По словам Ламерта, если "откат продолжится", механизм приостановки безвизового режима распространится на всех граждан Грузии.
