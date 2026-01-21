İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    AK Gürcüstan diplomatları üçün vizasız rejimin dayandırılması prosesinə başlayıb

    Region
    • 21 yanvar, 2026
    • 22:53
    AK Gürcüstan diplomatları üçün vizasız rejimin dayandırılması prosesinə başlayıb

    Avropa Komissiyası (AK) Gürcüstan vətəndaşlarının diplomatik və xidməti pasportları üçün vizasız rejimin dayandırılması prosesinə başlayıb.

    "Report" Gürcüstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə AK-nın mətbuat katibi Markus Lamert bildirib.

    "AK hesab edir ki, Gürcüstan hakimiyyətinin fəaliyyəti viza rejiminin liberallaşdırılması prinsiplərini zəiflədir, Aİ-nin norma və dəyərlərinə uyğun deyil, iqtisadi, humanitar, mədəni, elmi və digər əlaqələrin sabit inkişafına maneə törədir", - deyə o qeyd edib.

    M.Lamertin sözlərinə görə, əgər geri çəkilmə davam edərsə, vizasız rejiminin dayandırılması mexanizmi bütün Gürcüstan vətəndaşlarına şamil olunacaq.

    Avropa Komissiyası Gürcüstan vizasız rejim
    ЕК начала процесс приостановки безвиза для грузинских дипломатов

    Son xəbərlər

    23:28
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda daha 2 qol vurulub - YENİLƏNİR-5

    Futbol
    23:22

    Paşinyan İsveçrəyə işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    23:09
    Foto

    Sumqayıtda minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    23:07

    "Moody`s": Azərbaycanın büdcə mövqeyi dayanıqlı qalır

    Maliyyə
    23:06
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Davos Forumundakı fikirləri dünya məbuatında işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    22:59

    Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib

    Hadisə
    22:53

    AK Gürcüstan diplomatları üçün vizasız rejimin dayandırılması prosesinə başlayıb

    Region
    22:45

    Avropa İttifaqı Naxçıvanın dəmir yolu xəttinin bərpası layihələrinə dəstək göstərməyə hazırdır

    İnfrastruktur
    22:27

    Kaliforniya qubernatoru ABŞ-də Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd ola bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti