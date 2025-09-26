ЕК может выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов России.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

Кроме того, ЕК предложила продлевать санкции в отношении РФ решением простого большинства стран в обход Венгрии.