    ЕК может выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 09:33
    Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов России.

    Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

    Кроме того, ЕК предложила продлевать санкции в отношении РФ решением простого большинства стран в обход Венгрии.

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilər
    Germany proposes EU unlock €140B Ukraine loan from frozen Russia funds

