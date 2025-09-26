ЕК может выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 09:33
Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов России.
Как передает Report, об этом пишет издание Politico.
Кроме того, ЕК предложила продлевать санкции в отношении РФ решением простого большинства стран в обход Венгрии.
Последние новости
10:07
Рауф Салимов: Сбор статистики по показателям ЦУР стал сложнееБизнес
10:03
Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путяхВ регионе
10:02
В Шеки задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТППроисшествия
09:58
В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиляПроисшествия
09:56
Готовится ПСД Нахчыванского промпаркаПромышленность
09:52
В трех районах Баку возникнут перебои с газоснабжениемЭнергетика
09:45
Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезонКомандные
09:35
Цена на азербайджанскую нефть слегка вырослаЭнергетика
09:33