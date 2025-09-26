Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilər

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 09:44
    Avropa Komissiyası Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına Ukraynaya 140 milyard avro məbləğində kredit ayırmağı təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri yazıb.

    Bundan əlavə, Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı sanksiyaları uzatmağı təklif edib.

    ЕК может выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ
    Germany proposes EU unlock €140B Ukraine loan from frozen Russia funds

