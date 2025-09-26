Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilər
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 09:44
Avropa Komissiyası Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına Ukraynaya 140 milyard avro məbləğində kredit ayırmağı təklif edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri yazıb.
Bundan əlavə, Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı sanksiyaları uzatmağı təklif edib.
