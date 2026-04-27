Джевдет Йылмаз: Стратегическая роль Среднего коридора усиливается

Стратегическая роль Среднего коридора важна, Турция придает особое значение развитию торговых маршрутов как страна с геостратегическими преимуществами.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на пресс-конференции в Анкаре, посвященной инвестиционной среде для иностранных журналистов.

Он отметил, что правительство Турции реализует меры по повышению конкурентоспособности и улучшению инвестиционного климата.

Йылмаз подчеркнул, что стабильность и предсказуемость становятся ключевыми факторами для глобальных инвестиций.

Также он сообщил о планах по поддержке стартапов, развитию венчурного капитала и упрощению цифровых процедур регистрации и управления бизнесом.