Джевдет Йылмаз: Стратегическая роль Среднего коридора усиливается
В регионе
- 27 апреля, 2026
- 21:11
Стратегическая роль Среднего коридора важна, Турция придает особое значение развитию торговых маршрутов как страна с геостратегическими преимуществами.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на пресс-конференции в Анкаре, посвященной инвестиционной среде для иностранных журналистов.
Он отметил, что правительство Турции реализует меры по повышению конкурентоспособности и улучшению инвестиционного климата.
Йылмаз подчеркнул, что стабильность и предсказуемость становятся ключевыми факторами для глобальных инвестиций.
Также он сообщил о планах по поддержке стартапов, развитию венчурного капитала и упрощению цифровых процедур регистрации и управления бизнесом.
Последние новости
21:24
Сборная Азербайджана, ставшая чемпионом Европы по борьбе, вернулась в БакуИндивидуальные
21:11
Фото
Джевдет Йылмаз: Стратегическая роль Среднего коридора усиливаетсяВ регионе
21:08
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о визите премьера Чехии в АзербайджанВнешняя политика
21:06
Видео
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили поддержание стабильности на Южном КавказеАрмия
20:56
Казахстан ратифицировал соглашение о "зеленой" энергетике с Азербайджаном и УзбекистаномЭнергетика
20:55
ОЭС и Азербайджан будут вместе продвигать туристический потенциал города ШушаТуризм
20:50
Саида Шафиева: Работа с представителями медиа накануне WUF13 носит стратегический характерИнфраструктура
20:44
Премьер Чехии: Сегодняшний форум определенно усилит и продвинет сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
20:37