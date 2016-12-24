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    Двое боевиков ликвидированы в Дагестане

    Они отказались сложить оружие

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Двое боевиков ликвидированы силовиками в селении Телетль Шамильского района Дагестана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах республики.

    "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов близ селения Телетль Шамильского района были обнаружены двое боевиков, которые отказались сложить оружие. В ходе боя они были ликвидированы", - заявил источник. 

    Личности боевиков устанавливаются. По предварительным данным, они входили в местную бандгруппу.

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