    Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе Вардениса

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 14:01
    Двое армянских военнослужащих-контрактников получили ранения в результате подрыва мины в районе Вардениса.

    Как передает Report, об этом соощают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

    "Они получили травмы в обстоятельствах не связанных с выполнением служебных обязанностей и вне службы. Опасности для жизни нет", - сообщили в ведомстве. Остальные подробности выясняются полномочными органами.

    Ermənistanda iki hərbçi minaya düşüb

