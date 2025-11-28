Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе Вардениса
В регионе
- 28 ноября, 2025
- 14:01
Двое армянских военнослужащих-контрактников получили ранения в результате подрыва мины в районе Вардениса.
Как передает Report, об этом соощают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.
"Они получили травмы в обстоятельствах не связанных с выполнением служебных обязанностей и вне службы. Опасности для жизни нет", - сообщили в ведомстве. Остальные подробности выясняются полномочными органами.
