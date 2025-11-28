Ermənistanda iki hərbçi minaya düşüb
Region
- 28 noyabr, 2025
- 14:06
Ermənistanın Vardenis rayonunda iki hərbçi minaya düşərək yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri ölkənin Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Onlar xidmətdən kənar şəraitdə xəsarət alıblar və həyatları üçün heç bir təhlükə yoxdur", - nazirlikdən bildirilib.
Son xəbərlər
14:55
"Səbail"dən ayrılan mütəxəssis: "İndiki məqamda belə bir addım atmaq lazım idi"Futbol
14:52
"SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 2 %-dən çox artırıbEnergetika
14:49
Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna yenidən zərbə endiribDigər ölkələr
14:46
Azərbaycan Çinlə kapital bazarında əməkdaşlıq perspektivini müzakirə edibMaliyyə
14:44
Avropa İttifaqı-Ermənistan Tərəfdaşlıq Şurasının iclası gələn həftə keçiriləcəkDigər ölkələr
14:36
"Kür" komandası heyətini monteneqrolu oyunçu ilə gücləndiribKomanda
14:31
Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 9 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
14:29
Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 35 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:28