    Ermənistanda iki hərbçi minaya düşüb

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:06
    Ermənistanda iki hərbçi minaya düşüb

    Ermənistanın Vardenis rayonunda iki hərbçi minaya düşərək yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri ölkənin Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Onlar xidmətdən kənar şəraitdə xəsarət alıblar və həyatları üçün heç bir təhlükə yoxdur", - nazirlikdən bildirilib.

    Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе Вардениса

