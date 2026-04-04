Движение судов в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 02:18
В проливе Босфор временно приостановлено движение судов в обоих направлениях.
Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, причиной стала техническая неисправность на судне, следовавшем под флагом Барбадоса.
Отмечается, что направленная на место техническая команда продолжает работы по устранению неисправности.
