İstanbul boğazında gəmilərin hərəkəti ikitərəfli dayandırılıb
Region
- 04 aprel, 2026
- 02:06
İstanbul boğazında gəmilərin hərəkəti ikitərəfli dayandırılıb.
"Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, buna Barbados bayrağı altında üzən gəmidə yaranan texniki nasazlıq səbəb olub.
Qeyd olunub ki, hadisə yerinə cəlb olunan texniki komanda nasazlığı aradan qaldırma istiqamətində işi davam etdirir.
Son xəbərlər
