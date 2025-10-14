Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Два гражданина Франции приговорены в Иране к десяткам лет тюрьмы за шпионаж

    В регионе
    • 14 октября, 2025
    • 16:55
    Два гражданина Франции приговорены в Иране к десяткам лет тюрьмы за шпионаж

    Иранский суд первой инстанции приговорил к длительным срокам тюремного заключения двух граждан Франции, обвиняемых в шпионаже в пользу Франции и Израиля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Сесиль Колер и ее партнер Жак Пари - единственные граждане Франции, которые остаются под арестом в Иране с 2022 года.

    Согласно информации, суд приговорил одного из французов к шести годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Франции, пяти годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью совершения преступления против национальной безопасности и 20 годам за содействие израильским разведывательным службам.

    Другой обвиняемый получил 10 лет за шпионаж в пользу Франции, 5 лет за заговор против национальной безопасности и 17 лет за помощь израильской разведке.

    Оба осужденных имеют право обжаловать приговор в вышестоящем суде.

    İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Лента новостей