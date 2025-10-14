İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Region
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:19
    İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Tehran İnqilab Məhkəməsi İranda həbs edilən və casusluqda ittiham olunan Fransanın iki vətəndaşı barəsində ilkin qərar çıxarıb.

    "Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı təqsirləndilən şəxslərin vəkilləri yayıb.

    Bildirilib ki, rəsmi P Fransa vətəndaşları Sesil Koler və Jak Parinin də azadlığa buraxılmasını İrandan tələb edirdi. Onlar bu ilin yayında İsrailə casusluq etmək ittihamı ilə həbs olunublar.

    Məlumata görə, bu işdə təqsirləndirilən iki şəxs Fransa kəşfiyyatı üçün casusluqda, milli təhlükəsizliyə qarşı cinayət törətmək məqsədilə sui-qəsdin təşkilində, İsrail kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda ittiham olunublar.

    Hökmə əsasən, təqsirləndirilən şəxslərdən biri Fransa kəşfiyyatı üçün casusluq ittihamı ilə 6 il, məlumat toplamaq və milli təhlükəsizliyə qarşı cinayət törətmək ittihamı ilə 5 il həbs cəzasına, həmçinin İsrail kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq ittihamı ilə müharbə dövrünün qanununa uyğun olaraq 20 il sürgün cəzasına məhkum edilib.

    Təqsirləndirilən digər şəxs isə Fransa kəşfiyyatı üçün casusluğa görə 10 il, milli təhlükəsizliyə qarşı cinayət törətmək ittihamı ilə 5 il həbs cəzasına, o cümlədən İsrail kəşfiyyatı ilə əməkdaşlığa görə 17 il sürgün cəzasına məhkum edilib.

    İran Fransa Həbs

    Son xəbərlər

    16:45

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    16:35

    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    16:34

    Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Region
    16:32
    Foto

    Sahibə Qafarova və Numan Kurtulmuş Məhəmməd İqbalın məqbərəsini və Badşahi məscidini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    16:30

    Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıb

    Energetika
    16:29

    "RETA Proje": Ağalı kəndi türk dünyasına nümunə olacaq "Ağıllı kənd"ə çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:27

    Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:19

    İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Region
    16:16
    Foto

    Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti