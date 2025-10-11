Два человека пострадали во время драки со стрельбой в армянском Абовяне

В армянском городе Абовян в ночь на субботу произошла драка со стрельбой.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента пострадали два человека, они госпитализированы, их состояние оценивается как крайне тяжелое. У одного из пострадавших огнестрельное ранение, у другого - ножевое.

По информации правоохранительных органов, группа неустановленных лиц устроила перепалку, которая переросла в драку с применением оружия.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы крови, стреляные гильзы, нож.