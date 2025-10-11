Два человека пострадали во время драки со стрельбой в армянском Абовяне
В регионе
- 11 октября, 2025
- 10:50
В армянском городе Абовян в ночь на субботу произошла драка со стрельбой.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента пострадали два человека, они госпитализированы, их состояние оценивается как крайне тяжелое. У одного из пострадавших огнестрельное ранение, у другого - ножевое.
По информации правоохранительных органов, группа неустановленных лиц устроила перепалку, которая переросла в драку с применением оружия.
На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы крови, стреляные гильзы, нож.
Последние новости
11:14
Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в ИсламабадеВнешняя политика
11:04
Цена на азербайджанскую нефть упала на 4%Энергетика
11:04
Фото
В Барде столкнулись ВАЗ и Infiniti, есть пострадавшиеПроисшествия
11:02
Швейное предприятие отчитается перед акционерамиБизнес
10:57
ВС РФ выпустили десятки дронов по Украине, Одесса осталась без электроснабженияДругие страны
10:50
Два человека пострадали во время драки со стрельбой в армянском АбовянеВ регионе
10:41
В Беларуси проводится проверка ВС с приведением их в высшую степень готовностиДругие страны
10:27
Видео
В Азербайджане произошло извержение грязевого вулканаПроисшествия
10:26