    В регионе
    • 11 октября, 2025
    • 10:50
    Два человека пострадали во время драки со стрельбой в армянском Абовяне

    В армянском городе Абовян в ночь на субботу произошла драка со стрельбой.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента пострадали два человека, они госпитализированы, их состояние оценивается как крайне тяжелое. У одного из пострадавших огнестрельное ранение, у другого - ножевое.

    По информации правоохранительных органов, группа неустановленных лиц устроила перепалку, которая переросла в драку с применением оружия.

    На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы крови, стреляные гильзы, нож.

    Армения Абовян драка стрельба пострадавшие

