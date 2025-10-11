Ermənistanda silahlı insident olub, yaralananlar var
Region
- 11 oktyabr, 2025
- 11:28
Ermənistanın Abovyan şəhərində oktyabrın 11-i gecə saatlarında atışma və dava baş verib.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.
Məlumata görə, yaralananlardan biri güllə yarası, digəri isə bıçaq xəsarəti alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri son dərəcə ağır qiymətləndirilir.
Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, şəxsiyyəti müəyyən edilməmiş bir qrup şəxs mübahisə edib, daha sonra mübahisə silahlı insidentə çevrilib.
Hadisə yerində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları qan izləri, güllə gilizləri, bıçaq aşkar ediblər.
Son xəbərlər
12:17
Şəkidə "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalı keçirilirTurizm
12:01
İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcəkFutbol
12:01
Sevil Əliyeva "Şərəf" ordeni ilə təltif edilibMədəniyyət siyasəti
11:48
Azərbaycan Ukraynaya üzüm tədarükünü bərpa edibBiznes
11:38
Masallıda narkotikləri evakuatorla daşımağa çalışan şəxslər həbs olunubHadisə
11:33
Foto
AKTA "Femmes Digitales" ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıbİKT
11:32
Foto
Salyanda qəzalı vəziyyətə düşən 111 yaşlı məscid təmir olunacaqDin
11:28
Ermənistanda silahlı insident olub, yaralananlar varRegion
11:14