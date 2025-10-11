İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Ermənistanda silahlı insident olub, yaralananlar var

    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 11:28
    Ermənistanda silahlı insident olub, yaralananlar var

    Ermənistanın Abovyan şəhərində oktyabrın 11-i gecə saatlarında atışma və dava baş verib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.

    Məlumata görə, yaralananlardan biri güllə yarası, digəri isə bıçaq xəsarəti alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri son dərəcə ağır qiymətləndirilir.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, şəxsiyyəti müəyyən edilməmiş bir qrup şəxs mübahisə edib, daha sonra mübahisə silahlı insidentə çevrilib.

    Hadisə yerində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları qan izləri, güllə gilizləri, bıçaq aşkar ediblər.

    Ermənistan Abovyan şəhəri Dava Atışma
    Два человека пострадали во время драки со стрельбой в армянском Абовяне

    Son xəbərlər

    12:17

    Şəkidə "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalı keçirilir

    Turizm
    12:01

    İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcək

    Futbol
    12:01

    Sevil Əliyeva "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:48

    Azərbaycan Ukraynaya üzüm tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    11:38

    Masallıda narkotikləri evakuatorla daşımağa çalışan şəxslər həbs olunub

    Hadisə
    11:33
    Foto

    AKTA "Femmes Digitales" ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    İKT
    11:32
    Foto

    Salyanda qəzalı vəziyyətə düşən 111 yaşlı məscid təmir olunacaq

    Din
    11:28

    Ermənistanda silahlı insident olub, yaralananlar var

    Region
    11:14

    Tural Məmmədov: "Qadınların texnologiya sahəsində rolu hər il artır"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti