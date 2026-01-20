Дуран: Турция пристально следит за происходящим в Сирии

Турция внимательно следит за происходящим в Сирии.

Как сообщает Report, об этом в соцсети X заявил руководитель Управления коммуникации при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Он отметил, что дезинформация относительно событий в Сирии также находится в поле зрения ведомства.

"В отношении публикующих дезинформацию и провокационные материалы будут приняты необходимые меры в рамках закона", - написал Б. Дуран.

Напомним, что сирийская армия начала масштабную операцию против "Сирийских демократических сил" (СДС - ячейка террористической организации РКК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа выразил ему полную поддержку со стороны Анкары.