Дуран: Попытка Израиля помешать богослужению в мечети Аль-Акса неприемлема

Турция назвала неприемлемой попытку Израиля воспрепятствовать богослужению в мечети Аль-Акса.

Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в соцсети X руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

"Это проявление неуважения не только к мусульманам, но и ко всему человечеству, а также нарушение международного права", - заявил он.

Дуран добавил, что начатая Израилем наземная операция против Ливана усиливает напряженность в регионе и направлена против суверенитета и территориальной целостности этой страны: "Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция продолжит противостоять любым посягательствам на священные места, суверенитет и территориальную целостность Ливана, а также на региональную стабильность".