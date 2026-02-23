Дроны атаковали в Татарстане объекты в промзоне

Неизвестные дроны ночью атаковали российский Татарстан.

Как передает Report со ссылкой на российские Telegram-каналы, под ударом оказалась одна из ключевых нефтеперекачивающих станций "Калейкино", на ее территории вспыхнул пожар.

НПС "Калейкино", принадлежащая системе магистральных трубопроводов, находится в центре нефтедобычи Татарстана - Альметьевске.

В непосредсвенной близости от Альметьевска находятся крупные производственные мощности "Татнефти". Известно, что после удара дронов на НПС "Калейкино" вспыхнул сильный пожар. Район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов "Дружбы".

Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая далее идет через Самарскую область и выходит на западное направление - в сторону Беларуси и далее в страны Восточной и Центральной Европы.

Позднее в городской администрации Альметьевска подтвердили инцидент, отметив, что возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА на территории промышленной зоны.