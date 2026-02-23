Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Дроны атаковали в Татарстане объекты в промзоне

    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 08:09
    Дроны атаковали в Татарстане объекты в промзоне

    Неизвестные дроны ночью атаковали российский Татарстан.

    Как передает Report со ссылкой на российские Telegram-каналы, под ударом оказалась одна из ключевых нефтеперекачивающих станций "Калейкино", на ее территории вспыхнул пожар.

    НПС "Калейкино", принадлежащая системе магистральных трубопроводов, находится в центре нефтедобычи Татарстана - Альметьевске.

    В непосредсвенной близости от Альметьевска находятся крупные производственные мощности "Татнефти". Известно, что после удара дронов на НПС "Калейкино" вспыхнул сильный пожар. Район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов "Дружбы".

    Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая далее идет через Самарскую область и выходит на западное направление - в сторону Беларуси и далее в страны Восточной и Центральной Европы.

    Позднее в городской администрации Альметьевска подтвердили инцидент, отметив, что возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА на территории промышленной зоны.

    атака дронов Татарстан
    Ты - Король

    Последние новости

    08:31
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:09

    Дроны атаковали в Татарстане объекты в промзоне

    В регионе
    07:47

    Колумбия столкнулась с ограничениями на импорт газа из Венесуэлы

    Другие страны
    07:12

    Китай призвал США отменить пошлины против торговых партнеров

    Другие страны
    06:38

    Президента Литвы прооперировали из-за полученной бытовой травмы

    Другие страны
    06:23

    Страны НАТО проведут учения по противолодочной обороне

    Другие страны
    05:55

    Создатель ЧВК Blackwater присоединился к разработчику дронов в Украине

    Другие страны
    05:16

    В Мексике заявили, что спецназ ликвидировал главаря картеля без помощи США

    Другие страны
    04:48

    Ким Чен Ына переизбрали на пост генерального секретаря ТПК

    Другие страны
    Лента новостей