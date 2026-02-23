Tatarıstanda sənaye zonasındakı obyektlərə PUA hücumu olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Region
    • 23 fevral, 2026
    • 08:49
    Gecə saatlarında naməlum dronlar Rusiyanın Tatarıstan Respublikasına hücum edib.

    "Report"un Rusiya "Telegram" kanallarına istinadən məlumatına görə, əsas neftötürücü stansiyalarından biri olan "Kaleykino" zərbəyə məruz qalıb və onun ərazisində yanğın başlayıb.

    Magistral boru kəmərləri sisteminə daxil olan "Kaleykino" neftötürücü stansiyası Tatarıstanın neft hasilatı mərkəzi olan Əlmət şəhərində yerləşir.

    Əlmət şəhərinin yaxınlığında "Tatneft"in iri istehsal müəssisələri mövcuddur. Məlumata görə, dron zərbəsindən sonra "Kaleykino" stansiyasında güclü yanğın qeydə alınıb. Əlmət rayonu "Dostluq" kəmərinin əsas başlanğıc qovşaqlarından biri hesab olunur.

    Əlmət şəhər administrasiyası hadisəni təsdiqləyərək bildirib ki, yanğın sənaye zonası ərazisinə PUA qalıqlarının düşməsi nəticəsində baş verib.

