Песков: Надеемся на проведение очередного раунда переговоров РФ-США-Украина

Кремль рассчитывает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины будет проведен, как только будут согласованы графики всех трех сторон, и в первую очередь американской.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ситуативная пауза по понятным причинам. Поэтому, как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше уделить внимание украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров", - сказал он.

Так он ответил на вопрос, как долго может продлиться пауза в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона.