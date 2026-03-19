БИГ представила обширный доклад о транснациональных репрессиях Индии против сикхов

Бакинская инициативная группа и Международная федерация сикхов подготовили масштабный доклад о репрессиях и других преступлениях индийских властей против сикхской общины Индии.

Как сообщает Report, документ под названием "За пределами границ: транснациональные репрессии Индии против сикхской диаспоры" фиксирует многочисленные случаи давления на сикхских активистов, руководителей диаспорских организаций и членов их семей, проживающих за рубежом. В документе отмечается, какие риски создает подобная политика, транснациональное давление и угрозы.

В докладе анализируется влияние давления и угроз на безопасность диаспоральных сообществ и их общественно-политическую деятельность.

Подобные случаи ограничивают возможности проживающих за рубежом сикхских активистов свободно выражать свои политические позиции и участвовать в деятельности на международных платформах. Подчеркивается, что такие инциденты формируют среди членов диаспоры атмосферу страха и неопределенности, что, в свою очередь, приводит к ослаблению общественной самоорганизации и политической активности.

Авторы доклада отметили обвинения, выдвигаемые правительством Индии в адрес сикхов, необоснованные и незаконные судебные решения, а также парламентские слушания, журналистские расследования и различные правовые процессы.

Отдельное внимание уделено преследованиям за рубежом сикхских активистов и политических беженцев, поддерживающих идею независимого государства Халистан. Подобную деятельность ведут отдельные лица, предположительно связанные с правительством Индии.

Значительная часть доклада посвящена убийствам, совершенным правительством Индии руками организованных преступных групп, приведены конкретные примеры. Наибольшее число подобных нарушений прав человека зафиксированы в Канаде. Канадские органы безопасности официально заявили, что предупреждали ряд сикхских активистов о реальной угрозе со стороны индийского правительства. В качестве примера приводится убийство сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году. Правительство и службы безопасности Канады выразили серьезную обеспокоенность возможной причастностью к этому преступлению лиц, связанных с государственными структурами Индии. Правоохранительные органы Канады отмечали, что индийские дипломаты и связанные с ними лица собирали информацию о сикхских активистах и передавали ее криминальным группировкам.

В документе говорится, что аналогичные случаи зафиксированы и в США. Упоминается попытка покушения на правозащитника Гурпатванта Сингха Паннуна. Согласно обвинительным материалам Министерства юстиции США, этот план координировался лицами, связанными с индийскими разведывательными структурами. В материалах следствия отмечается, что в рамках этой операции предусматривалось использование посредников для организации убийства за рубежом. Эти факты свидетельствуют о том, что транснациональная репрессия выходит за рамки угроз и политического давления и сопровождается реальными планами физического насилия.

В Великобритании применяются различные методы давления на сикхских активистов. В частности, речь идет о давлении на членов их семей, проживающих в Индии, использовании правовых механизмов в политических целях и слежке за представителями диаспоры. Также выдвигается требование о полном расследовании подозрительной смерти сикхского активиста Автара Сингха Кхандa.

Факты деятельности индийских разведывательных структур выявлены и в странах ЕС. В Германии разоблачили несколько лиц, занимавшихся сбором информации для индийских спецслужб, что свидетельствует о распространении сети транснациональных репрессий на европейский континент. Немецкие суды вынесли приговоры лицам, передававшим сведения о сикхских и других политических активистах индийской разведке.

В докладе также подробно анализируется влияние транснациональной репрессивной политики Индии на международное право. Отмечается, что подобные действия приводят к нарушению ряда фундаментальных прав, включая право на жизнь, личную безопасность, свободу выражения мнения, свободу собраний и право на справедливое судебное разбирательство. Подчеркивается, что эти права закреплены в ряде международных документов, включая Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, и государства обязаны их соблюдать. Действия Индии противоречат этим обязательствам и поднимают вопрос о международно-правовой ответственности.

В документе подчеркивается, что правительство Индии выступает одним из явных исполнителей тайных операций насильственного и репрессивного характера за пределами своих границ против на сикхских активистов, критикующих власти и поддерживающих идею независимого Халистана. В последние годы, наряду со скрытым политическим вмешательством в внутренние процессы других стран, осуществлялись широкомасштабные транснациональные репрессии против сикхской общины с целью подавления их политической активности.

Отмечается, что растущая геополитическая роль Индии в сочетании с продолжающимися атаками на политических диссидентов представляет серьезную угрозу для этнических меньшинств и международного порядка. Международное сообщество должно решительно осудить нарушения Индией международных обязательств в области прав человека и потребовать привлечения виновных к ответственности. В противном случае существует высокий риск увеличения числа насильственных атак против этнических сообществ.

Авторы называют целью доклада является привлечение внимания мировой общественности к жесткой политике Индии в отношении сикхской диаспоры по всему миру. Особое внимание уделено случаям насильственных и репрессивных операций в Канаде, США, Великобритании и Германии, при этом отмечается, что аналогичные факты зафиксированы также в Австралии, Бельгии, Италии, Пакистане, Португалии и других странах.

Подчеркивается, что действия Индии за рубежом свидетельствуют не только о росте ее агрессивности на фоне борьбы за глобальное влияние, но и о стремлении к нарушению международного права, подрыву верховенства закона и ослаблению международного порядка. Транснациональная кампания против политических диссидентов включает в себя, в том числе, убийства, совершенные руками организованных преступных групп.

Кроме того, отмечаются злоупотребления визовыми и консульскими механизмами, слежка и запугивание критиков правительства Индии, а также попытки представить сикхских диссидентов как "экстремистов" с целью их уголовного преследования через международные механизмы правовой помощи.

В итоговой оценке подчеркивается, что политика транснациональных репрессий Индии представляет серьезную угрозу не только для сикхской общины, но и для системы международного права и межгосударственных отношений. Операции преследования и насилия в отношении политических активистов на территории других стран подрывает базовые принципы международного права, включая суверенитет государств и защиту прав человека.

В докладе содержится призыв к международному сообществу, в частности к механизмам ООН и государствам, принять более решительные и скоординированные меры по противодействию транснациональным репрессиям.

В заключение представлены рекомендации о необходимости независимых международных расследований, привлечения виновных к ответственности и усиления политической воли, направленной на защиту прав человека.