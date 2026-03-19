Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    БИГ представила обширный доклад о транснациональных репрессиях Индии против сикхов

    • 19 марта, 2026
    • 14:22
    БИГ представила обширный доклад о транснациональных репрессиях Индии против сикхов

    Бакинская инициативная группа и Международная федерация сикхов подготовили масштабный доклад о репрессиях и других преступлениях индийских властей против сикхской общины Индии.

    Как сообщает Report, документ под названием "За пределами границ: транснациональные репрессии Индии против сикхской диаспоры" фиксирует многочисленные случаи давления на сикхских активистов, руководителей диаспорских организаций и членов их семей, проживающих за рубежом. В документе отмечается, какие риски создает подобная политика, транснациональное давление и угрозы.

    В докладе анализируется влияние давления и угроз на безопасность диаспоральных сообществ и их общественно-политическую деятельность.

    Подобные случаи ограничивают возможности проживающих за рубежом сикхских активистов свободно выражать свои политические позиции и участвовать в деятельности на международных платформах. Подчеркивается, что такие инциденты формируют среди членов диаспоры атмосферу страха и неопределенности, что, в свою очередь, приводит к ослаблению общественной самоорганизации и политической активности.

    Авторы доклада отметили обвинения, выдвигаемые правительством Индии в адрес сикхов, необоснованные и незаконные судебные решения, а также парламентские слушания, журналистские расследования и различные правовые процессы.

    Отдельное внимание уделено преследованиям за рубежом сикхских активистов и политических беженцев, поддерживающих идею независимого государства Халистан. Подобную деятельность ведут отдельные лица, предположительно связанные с правительством Индии.

    Значительная часть доклада посвящена убийствам, совершенным правительством Индии руками организованных преступных групп, приведены конкретные примеры. Наибольшее число подобных нарушений прав человека зафиксированы в Канаде. Канадские органы безопасности официально заявили, что предупреждали ряд сикхских активистов о реальной угрозе со стороны индийского правительства. В качестве примера приводится убийство сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году. Правительство и службы безопасности Канады выразили серьезную обеспокоенность возможной причастностью к этому преступлению лиц, связанных с государственными структурами Индии. Правоохранительные органы Канады отмечали, что индийские дипломаты и связанные с ними лица собирали информацию о сикхских активистах и передавали ее криминальным группировкам.

    В документе говорится, что аналогичные случаи зафиксированы и в США. Упоминается попытка покушения на правозащитника Гурпатванта Сингха Паннуна. Согласно обвинительным материалам Министерства юстиции США, этот план координировался лицами, связанными с индийскими разведывательными структурами. В материалах следствия отмечается, что в рамках этой операции предусматривалось использование посредников для организации убийства за рубежом. Эти факты свидетельствуют о том, что транснациональная репрессия выходит за рамки угроз и политического давления и сопровождается реальными планами физического насилия.

    В Великобритании применяются различные методы давления на сикхских активистов. В частности, речь идет о давлении на членов их семей, проживающих в Индии, использовании правовых механизмов в политических целях и слежке за представителями диаспоры. Также выдвигается требование о полном расследовании подозрительной смерти сикхского активиста Автара Сингха Кхандa.

    Факты деятельности индийских разведывательных структур выявлены и в странах ЕС. В Германии разоблачили несколько лиц, занимавшихся сбором информации для индийских спецслужб, что свидетельствует о распространении сети транснациональных репрессий на европейский континент. Немецкие суды вынесли приговоры лицам, передававшим сведения о сикхских и других политических активистах индийской разведке.

    В докладе также подробно анализируется влияние транснациональной репрессивной политики Индии на международное право. Отмечается, что подобные действия приводят к нарушению ряда фундаментальных прав, включая право на жизнь, личную безопасность, свободу выражения мнения, свободу собраний и право на справедливое судебное разбирательство. Подчеркивается, что эти права закреплены в ряде международных документов, включая Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, и государства обязаны их соблюдать. Действия Индии противоречат этим обязательствам и поднимают вопрос о международно-правовой ответственности.

    В документе подчеркивается, что правительство Индии выступает одним из явных исполнителей тайных операций насильственного и репрессивного характера за пределами своих границ против на сикхских активистов, критикующих власти и поддерживающих идею независимого Халистана. В последние годы, наряду со скрытым политическим вмешательством в внутренние процессы других стран, осуществлялись широкомасштабные транснациональные репрессии против сикхской общины с целью подавления их политической активности.

    Отмечается, что растущая геополитическая роль Индии в сочетании с продолжающимися атаками на политических диссидентов представляет серьезную угрозу для этнических меньшинств и международного порядка. Международное сообщество должно решительно осудить нарушения Индией международных обязательств в области прав человека и потребовать привлечения виновных к ответственности. В противном случае существует высокий риск увеличения числа насильственных атак против этнических сообществ.

    Авторы называют целью доклада является привлечение внимания мировой общественности к жесткой политике Индии в отношении сикхской диаспоры по всему миру. Особое внимание уделено случаям насильственных и репрессивных операций в Канаде, США, Великобритании и Германии, при этом отмечается, что аналогичные факты зафиксированы также в Австралии, Бельгии, Италии, Пакистане, Португалии и других странах.

    Подчеркивается, что действия Индии за рубежом свидетельствуют не только о росте ее агрессивности на фоне борьбы за глобальное влияние, но и о стремлении к нарушению международного права, подрыву верховенства закона и ослаблению международного порядка. Транснациональная кампания против политических диссидентов включает в себя, в том числе, убийства, совершенные руками организованных преступных групп.

    Кроме того, отмечаются злоупотребления визовыми и консульскими механизмами, слежка и запугивание критиков правительства Индии, а также попытки представить сикхских диссидентов как "экстремистов" с целью их уголовного преследования через международные механизмы правовой помощи.

    В итоговой оценке подчеркивается, что политика транснациональных репрессий Индии представляет серьезную угрозу не только для сикхской общины, но и для системы международного права и межгосударственных отношений. Операции преследования и насилия в отношении политических активистов на территории других стран подрывает базовые принципы международного права, включая суверенитет государств и защиту прав человека.

    В докладе содержится призыв к международному сообществу, в частности к механизмам ООН и государствам, принять более решительные и скоординированные меры по противодействию транснациональным репрессиям.

    В заключение представлены рекомендации о необходимости независимых международных расследований, привлечения виновных к ответственности и усиления политической воли, направленной на защиту прав человека.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Международная федерация сикхов Репрессии Индии против сикхов
    Hindistanın Ziqh diasporasına qarşı repressiyasının detalları açıqlanıb
    Details of India's repression against Sikh Diaspora revealed
    14:22

    БИГ представила обширный доклад о транснациональных репрессиях Индии против сикхов

