Достопримечательности Стамбула освещены цветом флага ОТГ
В регионе
- 03 октября, 2025
- 22:58
По случаю Дня сотрудничества тюркских государств мост Шехидов 15 Июля и мост Фатиха Султана Мехмета в Стамбуле освещены цветом флага Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Report, об этом пресс-служба ОТГ сообщила в соцсети Х.
Отметим, что 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств.
Последние новости
23:51
Al Jazeera: ХАМАС согласился освободить израильских заложниковДругие страны
23:50
В Баку три человека пострадали в серьезном ДТППроисшествия
23:31
В мире выросло число нефтегазовых буровых установокЭнергетика
23:15
В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть погибшиеВ регионе
22:58
Фото
Достопримечательности Стамбула освещены цветом флага ОТГВ регионе
22:50
Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительстваДругие страны
22:45
Трамп приказал задействовать любые войска для наведения порядка в ПортлендеДругие страны
22:27
В аэропорту Праги принимают меры безопасности из-за угрозы БПЛАДругие страны
22:19