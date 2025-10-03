Достопримечательности Стамбула освещены цветом флага ОТГ

По случаю Дня сотрудничества тюркских государств мост Шехидов 15 Июля и мост Фатиха Султана Мехмета в Стамбуле освещены цветом флага Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом пресс-служба ОТГ сообщила в соцсети Х.

Отметим, что 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств.