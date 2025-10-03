Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Достопримечательности Стамбула освещены цветом флага ОТГ

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 22:58
    Достопримечательности Стамбула освещены цветом флага ОТГ

    По случаю Дня сотрудничества тюркских государств мост Шехидов 15 Июля и мост Фатиха Султана Мехмета в Стамбуле освещены цветом флага Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом пресс-служба ОТГ сообщила в соцсети Х.

    Отметим, что 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств.

