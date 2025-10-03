15 İyul Şəhidlər və Fatih Sultan Mehmet körpüsü TDT bayrağının rəngi ilə işıqlandırılıb
03 oktyabr, 2025
- 22:44
Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü münasibətilə Bosfor boğazında yerləşən 15 İyul Şəhidlər və Fatih Sultan Mehmet körpüsü Türk Dünyasının birliyini simvolizə edən Türk Dövlətləri Təşkilatının bayrağının rəngi ilə - firuzəyi rənglə işıqlandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türk Dövləltəri Təşkilatının "X" hesabında paylaşım edilib.
Qeyd edək ki, 3 oktyabr Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü kimi qeyd olunur.
