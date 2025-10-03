İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 22:44
    15 İyul Şəhidlər və Fatih Sultan Mehmet körpüsü TDT bayrağının rəngi ilə işıqlandırılıb

    Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü münasibətilə Bosfor boğazında yerləşən 15 İyul Şəhidlər və Fatih Sultan Mehmet körpüsü Türk Dünyasının birliyini simvolizə edən Türk Dövlətləri Təşkilatının bayrağının rəngi ilə - firuzəyi rənglə işıqlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türk Dövləltəri Təşkilatının "X" hesabında paylaşım edilib.

    Qeyd edək ki, 3 oktyabr Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü kimi qeyd olunur.

    Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü Bosfor boğazı
    Foto
