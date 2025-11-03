Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Договор о транзитных перевозках между Сирией и Турцией вступает в силу

    В регионе
    03 ноября, 2025
    21:39
    Договор о транзитных перевозках между Сирией и Турцией вступает в силу

    Договор о транзитных перевозках между Сирией и Турцией вступит в силу в ноябре этого года.

    Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил Мазен Аллуш, генеральный менеджер по общим связям Управления наземными и морскими воротами Сирии.

    Он отметил, что координация и интеграция на пограничных пунктах пропуска с Турцией продолжается быстрыми темпами: "Мы проводим совещания с турецкими официальными лицами практически каждую неделю и решаем все вопросы по мере поступления".

    Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımaları müqaviləsi bu ay qüvvəyə minəcək

    Лента новостей