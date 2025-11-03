Договор о транзитных перевозках между Сирией и Турцией вступает в силу

Договор о транзитных перевозках между Сирией и Турцией вступит в силу в ноябре этого года.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил Мазен Аллуш, генеральный менеджер по общим связям Управления наземными и морскими воротами Сирии.

Он отметил, что координация и интеграция на пограничных пунктах пропуска с Турцией продолжается быстрыми темпами: "Мы проводим совещания с турецкими официальными лицами практически каждую неделю и решаем все вопросы по мере поступления".