Договор о транзитных перевозках между Сирией и Турцией вступает в силу
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 21:39
Договор о транзитных перевозках между Сирией и Турцией вступит в силу в ноябре этого года.
Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил Мазен Аллуш, генеральный менеджер по общим связям Управления наземными и морскими воротами Сирии.
Он отметил, что координация и интеграция на пограничных пунктах пропуска с Турцией продолжается быстрыми темпами: "Мы проводим совещания с турецкими официальными лицами практически каждую неделю и решаем все вопросы по мере поступления".
