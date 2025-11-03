Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımaları müqaviləsi bu ay qüvvəyə minəcək
Region
- 03 noyabr, 2025
- 21:23
Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımalarına dair müqavilə noyabr ayında qüvvəyə minəcək.
"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Suriya Quru və Dəniz Qapıları İdarəsinin Ümumi Əlaqələr Meneceri Mazen Alluş deyib.
O bildirib ki, Türkiyə ilə sərhəd keçid məntəqlərində koordinasiya və inteqrasiya sürətlə davam edir: "Artıq Türkiyə rəsmiləri ilə, demək olar, hər həftə iclaslar edirik. Bir problem olanda qarşılıqlı təmaslara keçir, imkanlar daxilində həll edirik".
O, Türkiyə ilə sərhəd keçid mətəqələrində koordinasiya və inteqrasiyanın sürətlə irəlilədiyini və tranzit daşımaları müqaviləsinin noyabr ayında tam qüvvəyə minəcəyini bildirib.
Son xəbərlər
21:31
VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisinin matç təqvimində dəyişiklik edilibKomanda
21:30
Foto
Rumıniya 18 ədəd "F-16"nı 1 avroya alıbDigər ölkələr
21:24
Premyer Liqada X tura yekun vurulubFutbol
21:23
Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımaları müqaviləsi bu ay qüvvəyə minəcəkRegion
21:15
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində prokurorların çıxışı başlayıbHadisə
21:10
Zelenski: Pokrovsk bizim nəzarətimizdədirDigər ölkələr
20:59
İspaniya klubu yayda baş məşqçisi ilə yollarını ayırmağı düşünürFutbol
20:55
Britaniyada ilk dəfə 11 gün ərzində qanunsuz miqrasiya qeydə alınmayıbDigər ölkələr
20:37
Foto