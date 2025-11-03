İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımaları müqaviləsi bu ay qüvvəyə minəcək

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 21:23
    Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımaları müqaviləsi bu ay qüvvəyə minəcək

    Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımalarına dair müqavilə noyabr ayında qüvvəyə minəcək.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Suriya Quru və Dəniz Qapıları İdarəsinin Ümumi Əlaqələr Meneceri Mazen Alluş deyib.

    O bildirib ki, Türkiyə ilə sərhəd keçid məntəqlərində koordinasiya və inteqrasiya sürətlə davam edir: "Artıq Türkiyə rəsmiləri ilə, demək olar, hər həftə iclaslar edirik. Bir problem olanda qarşılıqlı təmaslara keçir, imkanlar daxilində həll edirik".

    O, Türkiyə ilə sərhəd keçid mətəqələrində koordinasiya və inteqrasiyanın sürətlə irəlilədiyini və tranzit daşımaları müqaviləsinin noyabr ayında tam qüvvəyə minəcəyini bildirib.

    Türkiyə Suriya

    Son xəbərlər

    21:31

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisinin matç təqvimində dəyişiklik edilib

    Komanda
    21:30
    Foto

    Rumıniya 18 ədəd "F-16"nı 1 avroya alıb

    Digər ölkələr
    21:24

    Premyer Liqada X tura yekun vurulub

    Futbol
    21:23

    Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımaları müqaviləsi bu ay qüvvəyə minəcək

    Region
    21:15
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində prokurorların çıxışı başlayıb

    Hadisə
    21:10

    Zelenski: Pokrovsk bizim nəzarətimizdədir

    Digər ölkələr
    20:59

    İspaniya klubu yayda baş məşqçisi ilə yollarını ayırmağı düşünür

    Futbol
    20:55

    Britaniyada ilk dəfə 11 gün ərzində qanunsuz miqrasiya qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37
    Foto

    Binəqədidə "Zəfərin qəhrəmanları: şəhidlər və qazilər" mövzusu müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti