Прокуратура Узбекистана: Гульнара Каримова отбывает тюремное заключение - ДОПОЛНЕНО

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова заключена под стражу.

Как сообщает Report со ссылкой на Синьхуа, Генпрокуратурой Узбекистана ей предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Гепрокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение по вынесенному ей в 2015 году приговору в хищениях и вымогательстве денежных средств.

Напомним, с 2013 года Каримова находилась под домашним арестом. С тех пор о ее судьбе было известно крайне мало.