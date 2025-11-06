До конца января в Армению доставят 132 вагона российской пшеницы через Азербайджан

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 06 ноября, 2025
    • 03:26
    До конца января 2026 года через территорию Азербайджана и Грузии в Армению будет доставлено 132 вагона российской пшеницы.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство транспорта России в своем Telegram-канале.

    Первая партия груза - более 1 000 тонн зерна - отправлена со станции Димитровград в Ульяновской области. Перевозка организована компанией "Российские железные дороги". Состав, состоящий из 15 вагонов с зерном, проследовал по территории Азербайджана, пересек грузино-армянскую границу и направляется на станцию "Даларик" Южно-Кавказской железной дороги.

    В министерстве отметили, что организация нового логистического маршрута стала возможной после возобновления транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана. Это первая подобная перевозка с 1990-х годов. Помимо пшеницы, рассматривается возможность транспортировки и других категорий грузов.

    В ночь на четверг, после снятия транзитных ограничений, первая партия российского зерна - около 1 000 тонн в 15 вагонах - была доставлена по железной дороге через Азербайджан в Армению.

    Армения пшеница Азербайджан Россия
