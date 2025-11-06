İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Yanvaradək Rusiyanın 132 vaqon buğdası Azərbaycan ərazisindən Ermənistana çatdırılacaq

    Region
    • 06 noyabr, 2025
    • 03:11
    Yanvaradək Rusiyanın 132 vaqon buğdası Azərbaycan ərazisindən Ermənistana çatdırılacaq

    2026-cı ilin yanvar ayının sonuna qədər Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən dəmir yolu ilə Ermənistana Rusiyanın 132 vaqon buğdası çatdırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Nəqliyyat Nazirliyi teleqram kanalında məlumat yayıb.

    İlk yük – 1 000 tondan çox taxıl - Ulyanovsk vilayətindəki Dimitrovqrad stansiyasından göndərilib. Daşınma "Rusiya Dəmir Yolları" tərəfindən təşkil edilib. 15 vaqondan ibarət taxıldan ibarət qatar Azərbaycan ərazisindən Gürcüstan-Ermənistan sərhədini keçib və Cənubi Qafqaz dəmir yolunun "Dalarik" stansiyasına gedir.

    Nazirlik qeyd edib ki, yeni logistika marşrutunun təşkili Azərbaycan ərazisindən Ermənistana yük tranzitinin bərpasından sonra mümkün olub. Bu, 1990-cı illərdən bəri ilk belə yük daşınmasıdır.

    Buğda ilə yanaşı, digər yük kateqoriyalarının da daşınması nəzərdən keçirilir. Cümə axşamı gecəsi tranzit məhdudiyyətləri aradan qaldırıldıqdan sonra Rusiya buğdasının ilk partiyası - təxminən 1 000 ton olan 15 qatar vaqonu - Azərbaycan ərazisindən dəmir yolu ilə Ermənistana çatıb.

    Azərbaycan dəmir yolu buğda
    До конца января в Армению доставят 132 вагона российской пшеницы через Азербайджан

    Son xəbərlər

    03:50

    ABŞ şatdaun səbəbindən aviadaşımalara və kosmik buraxılışlara məhdudiyyətlər tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    03:11

    Yanvaradək Rusiyanın 132 vaqon buğdası Azərbaycan ərazisindən Ermənistana çatdırılacaq

    Region
    03:06

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb

    Futbol
    02:42

    Rusiya buğdasının ilk partiyası Azərbaycandan dəmiryolu ilə Ermənistana göndərilib

    Region
    02:32

    Türkiyənin kəşfiyyat rəhbəri HƏMAS-la Qəzzada atəşkəsi müzakirə edib

    Region
    01:59
    Foto

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" qalib gəlib, "Barselona" xal itirib

    Futbol
    01:20

    İsrail Ordusu qaçaqmalçılıqla mübarizə üçün xüsusi qrup yaradacaq

    Digər ölkələr
    00:56

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: Kadi Borgesin zədəsi ciddi ola bilər

    Futbol
    00:50

    HƏMAS daha bir israilli əsirin meyitini BQXK-ya təhvil verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti