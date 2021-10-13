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Для оценки здоровья Саакашвили создана медицинская группа

Для оценки здоровья Саакашвили создана медицинская группа Для оценки состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили создана группа из врачей различного профиля.
В регионе
13 октября 2021 г. 22:18
Для оценки здоровья Саакашвили создана медицинская группа
Михаил Саакашвили

Для оценки состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили создана группа из врачей различного профиля.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе.

По его словам, группа сформирована Министерством здравоохранения по просьбе Минюста. Однако ее деятельность будет зависеть от самого Саакашвили.

Отметим, что бывший президент Грузии был задержан в Тбилиси 1 октября. Он находится в тюрьме Рустави, где объявил голодовку. Акция продолжается 13 дней. Сообщается, что его здоровье ухудшилось.

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