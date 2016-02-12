Директор Службы национальной безопасности Армении освобожден от занимаемой должности

12 февраля, 2016 20:01

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Директор Службы национальной безопасности Армении Горик Акопян освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространила пресс-служба президента страны. Отмечается, что срок полномочий Г.Акопяна завершился 11 февраля. Освобожденный от должности директора 70-летний Г.Акопян назначен советником президента. На его место назначен бывший заместитель генерального прокурора Георгий Кутоян.