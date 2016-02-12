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    Директор Службы национальной безопасности Армении освобожден от занимаемой должности

    На его место назначен бывший заместитель генерального прокурора Георгий Кутоян

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Директор Службы национальной безопасности Армении Горик Акопян освобожден от занимаемой должности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространила пресс-служба президента страны. 

    Отмечается, что срок полномочий Г.Акопяна завершился 11 февраля. Освобожденный от должности директора 70-летний Г.Акопян назначен советником президента.

    На его место назначен бывший заместитель генерального прокурора Георгий Кутоян.

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