Девлет Бахчели: Азербайджан и Турция не допустят развития негативных сценариев

Азербайджан и Турция будут вместе предотвращать развитие негативных сценариев и игры подлых лоббистов.

Как передает Report, об этом заявил председатель Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели, оценивая текущее состояние отношений между двумя странами.

Он отметил, что благодаря блестящей победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 2020 года Карабах был освобожден от многолетней армянской оккупации:

"Карабах более 30 лет оставался в руках тиранов и угнетателей. По итогам 44-дневной Отечественной войны справедливость восторжествовала, азербайджанские земли были возвращены. От всего сердца поздравляю азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы и 9 ноября - Днем Государственного Флага. Да упокоит Всевышний души дорогих шехидов, героически павших в борьбе за освобождение Карабаха, и желаю долгой жизни и здоровья нашим ветеранам".

Лидер MHP подчеркнул, что внимательно и с радостью следит за процессом строительно-восстановительных работ в Карабахе, за воцаряющейся на Южном Кавказе атмосферой мира и стабильности:

"Мы считаем, что историческая встреча в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией, укрепившая мирную повестку, устранит стереотипы и разногласия. Мы верим, что положительные шаги, предпринятые в данном направлении, принесут свои результаты. Турция выступает за продолжение двусторонних встреч и диалога ради достижения мира".

Д.Бахчели отметил, что Баку и Анкара всегда будут поддерживать друг друга:

"Отношения Турции и Азербайджана очень здоровые и глубокие. Следуя принципу "Одна нация - два государства", мы продолжим укреплять наши связи, имеющие общую культуру и историю. Два стремительно развивающихся тюрских государства будет вместе предотвращать развитие негативных сценариев и игры подлых лоббистов, а также продолжать поддерживать друг друга".