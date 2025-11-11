İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Dövlət Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyə bütün qaranlıq ssenariləri birlikdə pozacaq

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 18:14
    Dövlət Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyə bütün qaranlıq ssenariləri birlikdə pozacaq

    Azərbaycan ilə Türkiyə bütün qaranlıq ssenariləri və çirkli lobbilərin oyunlarını birlikdə pozacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin mövcud vəziyyətini dəyərləndirən Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bağçalı deyib.

    O, 44 günlük Vətən müharibəsi sayəsində Qarabağın uzunmüddətli işğaldan azad edildiyini bildirib:

    "Qarabağ 30 il ərzində əsarət və zülmün kölgəsində qaldı, Azərbaycan torpaqları onilliklərlə matəmə büründü. Beş il əvvəl baş verən 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra ədalət yerini tapdı, Qarabağ gerçək və əbədi sahibi ilə birləşdi. Azərbaycan xalqının 8 Noyabr- Zəfər Gününü və 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Gününü ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağın azadlığı üçün qəhramancasına mübarizə apararkən canlarından keçən əziz şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə uzun və sağlam ömür diləyirəm".

    MHP lideri Qarabağda həyata keçirilən bərpa-quruculuq prosesini, Cənubi Qafqazda getdikcə genişlənən sülh və sabitlik atmosferini yaxından izlədiyini, bundan məmnun olduğunu vurğulayıb:

    "Xüsusilə, Azərbaycan və Ermənistan arasında baş tutan, sülh səylərini gücləndirən Vaşinqton görüşünün stereotipləri və ixtilafları aradan qaldıracağını düşünür, bu istiqamətdə atılan müsbət addımların nəticə verəcəyinə inanırıq. Diləyimiz ikitərəfli görüş və dialoqların davam etdirilməsi, sülh səylərinin nəticə verməsidir".

    D.Bağçalı Azərbaycanla Türkiyənin bundan sonra da qətiyyətlə birlikdə olacaqlarını qeyd edib:

    "Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələri çox sağlam və köklüdür. "Bir millət, iki dövlət" prinsipi türk tarix və mədəniyyətinin birləşdirici missiyası olaraq gücümüzə güc qatacaq. Türk dövrünün iki parlayan dövləti qaranlıq ssenariləri və çirkli lobbilərin oyunlarını pozacaq, hər zaman birlikdə olmağa qətiyyətlə davam edəcəyik".

    şəhid Azərbaycan Türkiyə MHP Dövlət Bağçalı
    Девлет Бахчели: Азербайджан и Турция не допустят развития негативных сценариев

    Son xəbərlər

    18:53

    Türkiyə və Gürcüstan XİN başçıları təyyarə qəzası barədə müzakirə aparıblar

    Region
    18:39

    Ermənistan və Danimarka əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıblar

    Region
    18:34

    Nümayəndəlik: Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının müsbət inkişafından məmnunuq

    Xarici siyasət
    18:32

    Azərbaycan FHN ehtiyac yaranacağı halda Gürcüstanda xilasetmə əməliyyatlarına cəlb ediləcək

    Daxili siyasət
    18:24

    Qəzaya uğrayan Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarənin göyərtəsində 20 hərbçi olub

    Xarici siyasət
    18:14

    Dövlət Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyə bütün qaranlıq ssenariləri birlikdə pozacaq

    Region
    18:13

    Lavrov: Moskva ABŞ ilə sammitə hazırlığı müzakirə etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:04
    Foto

    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    18:01
    Foto

    Azərbaycanın iki muaytayçısı İslamiadanın 1/4 finalına yüksəlib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti