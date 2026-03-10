Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сказал член Великого Национального собрания Турции, председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчалы.

    По его словам, Турция стремится соблюдать принципы добрососедства, однако не допустит нарушений своего воздушного пространства.

    "Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты. Мы больше не хотим видеть в воздушном пространстве Турции или Азербайджана ни одну ракету, потерявшую направление или сбившуюся с курса", - заявил он.

    Отметим, что ранее две ракеты, запущенные с территории Ирана и в разное время вошедшие в воздушное пространство Турции, были нейтрализованы силами противовоздушной обороны НАТО.

    Dövlət Baxçalı: Türkiyə və ya Azərbaycan hava məkanında yolunu itirmiş raket görmək istəmirik
    Лента новостей