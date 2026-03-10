İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Dövlət Baxçalı: Türkiyə və ya Azərbaycan hava məkanında yolunu itirmiş raket görmək istəmirik

    Region
    • 10 mart, 2026
    • 12:01
    Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Baxçalı Türkiyə və ya Azərbaycan hava məkanında istiqamətini və ya yolunu itirmiş raket görmək istəmədiyini bildirib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, o, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) iclasında deyib.

    Baxçalının sözlərinə görə, Türkiyə qonşuluq hüququnu qorumaq istəyir:

    "Lakin Türkiyə elə bir ölkə deyil ki, istəyən raket atsın. Bunu açıq şəkildə bildiririk. Bir daha Türkiyə və ya Azərbaycan hava məkanında istiqamətini və yolunu itirmiş bir raket görmək istəmirik".

    Qeyd edək ki, İrandan müxtəlif vaxtlarda Türkiyə hava məkanına daxil olan iki raket NATO hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib.

    Türkiyə Azərbaycan Dövlət Baxçalı Türkiyə Böyük Millət Məclisi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты

