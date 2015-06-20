​Девлет Бахчалы: Мы не привыкли размениваться по мелочам

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/" 15 декабря удобное время для проведения внеочередных парламентских выборов". Report со ссылкой на турецкие СМИ сообщает что, об этом сказал председатель партии Национального Движения Турции Девлет Бахчалы.

Он отверг предложение председателя Народной Республиканской партии Камала Кылычдароглу о том, чтобы "создать коалиционное правительство, и чтобы Бахчалы стал премьер-министром страны": "Мы не привыкли размениваться по мелочам".

Наряду с тем, что Бахчалы "условно согласился" на создание коалиционного правительства, он также дал зеленный свет внеочередным парламентским выборам: "Если в стране наступит правительственный кризис, то самым верным путем будет обратиться к волеизьявлению народа. 15 декабря самое удобное время для внеочередных парламентских выборов. Если все захотят проведение досрочных выборов, то мы тоже поддержим это решение." Девлет Бахчалы также подчеркнул желание его партии быть основной оппозиционной партией страны.