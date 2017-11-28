Десять кило тротила и противопехотная мина обнаружены в одном из домов в Ереване

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Десять килограммов тротила и противопехотная осколочная мина обнаружены в одном из домов в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в МЧС Армении.

Обыск в доме был проведен по сигналу местного жителя - в одном из домов на улице Барюса он нашел подозрительный неизвестный предмет и вызвал спасателей. Прибывшая на место инженерно-саперная группа обнаружила боеприпасы. Тротил и мина были вывезены на территорию одной из воинских частей.

Как ранее сообщали армянские СМИ, 27 ноября в одну из больниц Еревана был доставлен мужчина с осколочными ранениями, полученными, предположительно, в результате взрыва противотанковой мины в другом районе армянской столицы, на улице Айвазовского.