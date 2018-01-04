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    Десять человек погибли при пожаре на складе в России

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Десять человек стали жертвами пожара на складе в Новосибирской области, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "В ходе тушения пожара обнаружены тела десяти человек. По предварительным данным, все они работники склада. По оперативной информации, это граждане Китая, Таджикистана", - сказал агентству источник.

    Пожар возник в ангаре в поселке Чернореченский в Новосибирской области. Он локализован на площади 2000 кв. м.

    В Главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что в здании ангарного типа, где в том числе расположено обувное производство, загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, а также готовая продукция.

    Они выделяют сильный токсичный дым.

    Сейчас проводятся работы по ликвидации открытого горения.

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